Ракетний удар по Києву: росіяни пошкодили три трансформаторні підстанції (фото)

Також в столиці були пошкоджені електромережі.

У Києві внаслідок російської ракетної атаки повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції ДТЕК.

"В Голосіївському та Шевченківському районах були зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції ДТЕК", - йдеться в повідомленні повідомляє прес-служба компанії.

Також в столиці були пошкоджені електромережі.

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Зазначається, що енергетики вже працюють на місцях. Більшість будинків буде заживлена за резервними джерелами найближчим часом.

Ракетний удар росіян 8 липня - останні новини

У понеділок, 8 липня, росіяни завдали ракетного удару по Києву, є "приліт" і багато постраждалих. Ворог застосував понад 40 ракет різних типів. Внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня.

Попередньо відомо про такі наслідки атаки: у Солом’янському районі пошкоджено офісну будівлю; Голосіївському - пошкодження зазнали гаражі, горіли машини; Дніпровському горіли уламки у житловій забудові; Дарницькому районі пошкоджень зазнав приватний будинок; Шевченківському районі пошкоджена дитяча лікарня Охмадит, є руйнування; Святошинському районі горіли уламки біля житлової будівлі, виникло займання у приміщені одного з підприємств; Деснянському районі загорівся будинок.

Також росіяни завдали удару по Дніпру, Кривому Рогу та Донеччині.

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