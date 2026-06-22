Обвал енергетичного гіганта: акції 'Газпрому' скотилися до рівня 2009 року

На настрої інвесторів зокрема вплинув український удар дронами по московському НПЗ.

Акції російської державної компанії "Газпром" у понеділок, 22 червня, впали нижче 100 рублів (1,35 дол.) вперше з 2009 року. Про це пише Reuters з посиланням на дані Московської біржі.

Зазначається, що цінні папери компанії перебувають під тиском одразу кількох негативних факторів: рішення Європи відмовитися від російських енергоносіїв через війну проти України, падіння цін на нафту на тлі прогресу в переговорах між США та Іраном, а також провал спроб укласти нову газову угоду з Китаєм.

Аналітики також зазначають, що на настрої інвесторів вплинув український удар дронами по московському нафтопереробному заводу, що належить "Газпром нєфть" – нафтовому підрозділу "Газпрому". Компанія при цьому не виплачувала дивіденди протягом останніх років.

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За даними біржі, акції "Газпрому" знизилися на 3,67% до 100,65 рубля, а протягом торгів опускалися до 99,9 рубля.

За останні 12 місяців папери втратили близько п’ятої частини вартості. Поточна ринкова капіталізація компанії становить 2,382 трлн рублів (32,15 млрд дол.) – це разюче менше за обіцяний менеджментом у 2008 році 1 трлн дол.

Удари України по енергетиці Росії - останні новини

Україна постійно завдає ударів по нафтопереробній інфраструктурі Росії, однією з найяскравіших атак став удар по Московському НПЗ. Так, мер Москви Сергій Собянін 16 червня підтвердив удар по НПЗ, розташованому за 15 кілометрів від Кремля.

Влада Росії обмежила продаж палива, через що ціни на бензин різко злетіли, а біля АЗС утворилися величезні черги з автомобілів. За оцінками аналітиків, нещодавня хвиля атак вивела з ладу понад 20% російських нафтопереробних потужностей.

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