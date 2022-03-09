Прем'єр-міністр Угорщини зазначив, що розширення санкцій на енергетичний і нафтогазовий сектор ляже непропорційно важким тягарем на Угорщину.

Угорщина засуджує вторгнення Росії в Україну, але не дозволить угорським сім'ям заплатити за цю війну, тому антиросійські санкції не повинні поширюватися на енергетичний сектор.

Про це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у Лондоні у вівторок, 8 березня, після переговорів з британським колегою Борисом Джонсоном.

"Зрозуміло, що припинення цієї війни шляхом переговорів відповідає всім нашим інтересам", - сказав Орбан, підкресливши, що в найближчі тижні будуть докладені всі зусилля для відновлення миру.

Прем'єр-міністр Угорщини зазначив, що розширення санкцій на енергетичний і нафтогазовий сектор ляже непропорційно важким тягарем на Угорщину.

"Ми засуджуємо військовий напад Росії і війну, але ми не дозволимо, щоб угорські сім'ї заплатили ціну війни", – заявив Орбан.

На його думку, санкції не повинні поширюватися на імпорт нафти і газу. Він сказав, що Угорщина купує більшу частину своєї нафти і природного газу в РФ, і підкреслив, що 90 відсотків Угорських сімей опалюють свої будинки газом. Також глава Уряду Угорщини додав, що економіка його країни не може функціонувати без нафти і газу.

Раніше президент США Джо Байден оголосив про заборону США на імпорт російської нафти та інших енергоносіїв, посиливши кампанію тиску на Москву в помсту за вторгнення в Україну.

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