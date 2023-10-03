Енергетики побоюються, що цього року пережити російські удари по енергетиці буде складніше, ніж торік.

Українські чиновники, відповідальні за енергетичну галузь, у спілкуванні з журналістами на умовах анонімності не приховують своєї занепокоєності через можливе повторення російських ударів по електростанціях цієї осені та взимку. Дехто навіть очікує, що цього разу ситуація буде навіть гіршою, ніж торік, пише The Economist.

Зазначається, що в минулому сезоні українська енергетика втрималася завдяки надлишку енергопотужностей, якими можна було оперативно маневрувати. Також врятувало те, що перед війною значну частину енергорозподільчих потужностей було модернізовано, і на складах лежало зняте старе обладнання, яке можно було знову поставити замість знищеного російськими ракетами.

Зараз українські електростанції додатково захищені піщаними "бастіонами", які мають захистити обладнання від уламків ракет. Хоча в разі прямого влучання це не допоможе. Енергетики кажуть, що закрити високовольтні трансформатори бетонними корпусами не можна, оскільки вони перегріваються.

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Завдяки фінансовій та технічній допомозі союзників українські інженери цілодобово працювали, щоб відремонтувати все, що можуть, до нової зими. Було замовлено 100 нових високовольтних трансформаторів, половина з яких буде вироблена всередині країни, а половина – закуплена за кордоном; але напади на українські фабрики призвели до того, що фактично було зроблено мало вітчизняних. Частину запасних трансформаторів Україна зберігає на території Польщі та Румунії, аби вони були в безпеці до моменту, коли виникне потреба в них.

Герман Галущенко, міністр енергетики України, каже, що країна готується до нової атаки на свою енергетичну систему, але, оскільки більше немає надлишкових потужностей і мало запасного обладнання, вона набагато вразливіша, ніж була минулого року.

Одним із важливих покращень порівняно з періодом до вторгнення є те, що Україна тепер підключена до європейської мережі, тож за потреби вона може імпортувати електроенергію.

Зараз українці мають великий досвід протидії масштабним нападам, каже пан Галущенко; але він додає, що очікує, що росіяни теж навчилися зі свого досвіду "нездатності зруйнувати систему". Коли його запитали, який найкращий спосіб гарантувати, що світло залишиться цієї зими, він втомлено каже, що країні потрібно більше систем протиповітряної оборони.

Російські удари по енергетиці України

Як писав УНІАН, 21 вересня російський агресор здійснив черговий ракетно-дроновий напад на Україну, під час якого цілями вперше за кілька місяців була саме енергетична інфраструктура України.

Через цю атаку було частково знеструмлено споживачів в Рівненській та Житомирській областях. Також зазнали пошкоджень мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях.

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