Українська та європейська енергосистеми вже зараз працюють синхронно.

Системний оператор української електричної мережі НЕК "Укренерго" разом з європейськими колегами завершив об’єднання вітчизняної та європейської енергосистем.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє прес-служба глави держави.

"Українська та європейська енергосистеми вже зараз працюють синхронно", – повідомив він.

Президент нагадав, що в ніч, коли Росія почала війну проти України, наша держава від'єдналася від російської та білоруської енергосистем і вже ніколи не повернеться.

"Ворог чекав, що українська енергосистема розвалиться, що ми не впораємося, тому захопив Запорізьку атомну станцію, навмисно бомбив і бомбить ТЕС українських міст і лінії електропередачі. Але українська енергосистема всі 21 день війни працювала стабільно, збалансовано та стійко, що визнали європейці. І відсьогодні ми більше не самі. І відсьогодні українська електроенергія тече в Європу, європейська – в Україну", – зазначив Зеленський.

За його словами, віднині українська енергетична система має надійні енергорезерви, які розташовані за західним кордоном, тож захищена від атак окупанта.

"Я дякую всім країнам – членам ЄС, особисто пані Президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісару з енергетики Кадрі Сімсон і тим десяткам людей з українського та європейського боку, які в ці дні війни працювали день і ніч, щоб сьогодні ми могли це сказати: Україна – в "енергетичному ЄС". У нас тепер єдина енергетична кровоносна система від Лісабона до Маріуполя. Україна – в "енергетичній єврозоні". Нас не здолати", – заявив Зеленський.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що 15 березня на Чорнобильській АЕС, яку захопили окупанти, вдалося відновити електропостачання.

Вас також можуть зацікавити новини: