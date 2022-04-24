Наданий Україною список включає різні прилади для вимірювання радіації, захисні матеріали, комп’ютерну допомогу, системи електроживлення і дизельні генератори.

Україна надала Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) повний список обладнання, необхідного для безпечної і надійної експлуатації ядерних об’єктів на час війни.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МАГАТЕ.

Агентство вже доставило в Україну першочергове обладнання, другу частину обіцяють передати, коли гендиректор МАГАТЕ прибуде на ЧАЕС. Наприклад, обладнання для радіаційного контролю, а також засоби індивідуального захисту.

Наданий Україною список включає різні прилади для вимірювання радіації, захисні матеріали, комп’ютерну допомогу, системи електроживлення і дизельні генератори.

"МАГАТЕ володіє технічними знаннями, необхідними для підтримки України у забезпеченні безпеки і надійності її ядерних об’єктів. Ми координуватимемо реалізацію допомоги, зокрема, шляхом доставки обладнання безпосередньо на ядерні об’єкти", - йдеться у листі.

Україна окремо поінформувала, що з 15-ти діючих реакторів на чотирьох АЕС 7 під’єднанні до мережі, в тому числі два – контрольованої Росією Запорізької АЕС.

8 інших зупинені для планового технічного обслуговування чи знаходяться у резерві.

Всі чотири АЕС мають доступ до зовнішнього електроживлення.

З початку повномасштабного наступу Росія зосередилась на захопленні ядерних об’єктів в Україні. Першою у руки окупантів потрапила ЧАЕС, та після невдачі зі штурмом Києва ворог змушений був відступати з відчуженої зони.

Новим об'єктом, безпеці якого погрожували російські ракети, стала Південноукраїнська АЕС. Так, 16 квітня 2022 року над майданчиком станції пройшли три ракети, випущені ймовірно з території Білорусі в напрямку Миколаєва, повідомляв Енергоатом.

На думку експертів, росіяни, які захопили Запорізьку АЕС, можуть вивезти звідти ядерне паливо Westinghouse, що використовується українськими атомними станціями, щоб вкрасти американську технологію виробництва.

За час провокацій окупантів на ядерних об’єктах в Україні МАГАТЕ фактично нічого не робила. В українському "Енергоатомі" вважають, що агентство має тісні зв’язки з Москвою.

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