Україна оприлюднила новий факт ядерного тероризму з боку Російської Федерації. Над Південноукраїнською атомною електростанцією пройшли три ракети.
Про це повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом".
"Новим об'єктом, безпеці якого погрожували російські ракети, стала Південноукраїнська АЕС. Так, 16 квітня 2022 року над майданчиком станції пройшли три ракети, випущені ймовірно з території Білорусі в напрямку Миколаєва", - йдеться в повідомленні.
При цьому зазначено, що загроза потрапляння в ядерний реактор була високою.
"Це черговий акт ядерного тероризму РФ, який загрожує безпеці всього світу! Вкотре звертаємося до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму Росії, виведення військових формувань Росії з території ЗАЕС, і встановлення демілітаризованих зон навколо українських АЕС", - підсумували в компанії.
Відзначається, що проліт ракет над територією Южноукраїнська АЕС зафіксували камери на станції.
Як повідомляв УНІАН, під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російські загарбники взяли під контроль два атомні об'єкти – Чорнобильську та Запорізьку атомні електростанції. Зокрема, ЧАЕС загарбники захопили в перший день вторгнення, 24 лютого, а Запорізьку АЕС - 4 березня.
11 березня на Запорізьку АЕС прибули 11 співробітників російської державної ядерної корпорації "Росатом" нібито для "оцінки" ядерної та радіаційної безпеки після обстрілів і захоплення станції, а також "надання допомоги" з ремонтами
31 березня в Державному агентстві з управління Зоною відчуження повідомили про початку виходу окупантів з території ЧАЕС.
Станом на 16 квітня Запорізька АЕС все ще залишається під контролем окупантів. На станцію прибула чергова бригада представників російської атомної корпорації "Росатом" на заміну попередній бригаді.