Україна очікує від МАГАТЕ більш рішучих заяв і дій у напрямку захисту українських ядерних об'єктів.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зараз знаходиться під дуже великим впливом Росії.

Про це сказав голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі одного з телеканалів.

"Що стосується позиції МАГАТЕ. Ми очікуємо від них більш рішучих заяв і дій у напрямку захисту наших ядерних об'єктів. На наш погляд, вони зараз знаходяться під дуже великим впливом Росії, "Росатому", - сказав Котін.

За його словами, вчора керівник "Росатому" Олексій Лихачов сказав, що російська корпорація домовилася з МАГАТЕ про співпрацю. Це обурює українську сторону.

"Звичайно, це нас зовсім не влаштовує. МАГАТЕ і генеральний директор цієї організації повинен більш рішуче відстоювати українську позицію і давати оцінку цим діям, як актам ядерного тероризму, що і робить зараз Росія на наших ядерних об'єктах", - підкреслив глава "Енергоатому".

30 березня глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі приїхав на Південно-Українську АЕС.

Ситуація на АЕС: