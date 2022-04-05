Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зараз знаходиться під дуже великим впливом Росії.
Про це сказав голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі одного з телеканалів.
"Що стосується позиції МАГАТЕ. Ми очікуємо від них більш рішучих заяв і дій у напрямку захисту наших ядерних об'єктів. На наш погляд, вони зараз знаходяться під дуже великим впливом Росії, "Росатому", - сказав Котін.
За його словами, вчора керівник "Росатому" Олексій Лихачов сказав, що російська корпорація домовилася з МАГАТЕ про співпрацю. Це обурює українську сторону.
"Звичайно, це нас зовсім не влаштовує. МАГАТЕ і генеральний директор цієї організації повинен більш рішуче відстоювати українську позицію і давати оцінку цим діям, як актам ядерного тероризму, що і робить зараз Росія на наших ядерних об'єктах", - підкреслив глава "Енергоатому".
30 березня глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі приїхав на Південно-Українську АЕС.
Ситуація на АЕС:
- Російські війська захопили ЧАЕС 24 лютого.
- 31 березня повідомили про початок виходу окупантів з території ЧАЕС. Відповідні "офіційні" документи були підписані працівниками станції під примусом до фактичного завершення процесу.
- 1 квітня, член Громадської ради при ДАЗВ Ярослав Ємельяненко заявив, що після місяця перебування окупантів на Чорнобильській АЕС необхідно провести частково такі ж роботи, як у 1986-му році. За його словами, росіяни на території Чорнобильської зони "розмісили радіоактивний грунт", забруднили свою техніку і самі надихалися радіактивним пилом.
- 1 квітня стало відомо про те, що МАГАТЕ направить в Чорнобиль місію після відходу російських військ.