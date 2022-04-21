При захопленні станції насамперед росіяни з "Росатому" відключили онлайн-моніторинг, щоб приховати свої дії від МАГАТЕ.

Росіяни, які захопили Запорізьку АЕС, можуть вивезти звідти ядерне паливо Westinghouse, що використовується українськими атомними станціями, щоб вкрасти американську технологію виробництва.

Про це в коментарі УНІАН сказала енергетичний експерт Ольга Кошарна.

За її словами, після захоплення російською армією Чорнобильської та Запорізької атомних станцій Міжнародне агентство з ядерної енергетики (МАГАТЕ) втратило можливість контролювати в режимі реального часу те, що відбувається на окупованих об'єктах. Причому здійснили ці відключення фахівці російської енергетичної компанії "Росатом", яку контролює уряд РФ. Відповідно, окупанти можуть безконтрольно вивозити ядерні матеріали з українських станцій.

"На ЗАЕС насамперед росіяни з "Росатому" відключили онлайн-моніторинг. Тобто МАГАТЕ, сидячи у Відні, не може спостерігати за тим, куди везуть і що роблять з ядерним матеріалом. Я побоююся, що росіяни можуть викрасти і вивезти свіже і вже відпрацьоване паливо Westinghouse для досліджень", - вважає експерт.

Вона зазначила, що російське ядерне паливо набагато гірше за якістю, ніж паливо за американською технологією Westinghouse, яке частково використовується на українських АЕС. Тому загарбники можуть вкрасти технологію збірки.

"Для чого там потрібні співробітники "Росатому"? Я думаю, для того, щоб акуратно все пакувати. З джерел на станції я знаю, що росіяни насамперед почали ритися в документах по паливу Westinghouse. Збірки Westinghouse принципово відрізняються від російських ще й тим, що вони розбираються, і деталі можна замінювати, а в російській потрібно при поломці викидати всю збірку", - вважає експерт.

Раніше повідомлялося, що Росія звозить на Запорізьку АЕС пропагандистів.