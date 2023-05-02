За рахунок продажу електроенергії у країни Європи планується накопичити ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що лінія електропередачі між Україною та Польщею запущена в роботу після модернізації та триденної тестової перевірки.

"Спеціалісти "Укренерго" та їхні польські колеги з компанії PSE швидко провели всі роботи. А європейські партнери надали близько тисячі одиниць обладнання. Лінія працює вже з 27 квітня. Вона успішно пройшла триденний тестовий період", – заявив він у Telegram.

Шмигаль зазначив, що за рахунок продажу електроенергії у європейські країни планується накопичити ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону. Окрім цього, в разі потреби можна розпочати імпорт та отримати аварійну допомогу від сусідів.

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"Українці будуть зі світлом, попри ворожі ракетні та дронові атаки", – підсумував премʼєр.

Енергосистема України: актуальні новини

1 травня 2023 року Уряд схвалив Енергетичну стратегію до 2050 року. До цього терміну Україна має, серед іншого, досягти вуглецевої нейтральності енергетичного сектору.

Водночас перед наступним опалювальним сезоном в Україні зростуть тарифи на електроенергію. У Міненерго наголосили, що уникнути цього кроку неможливо.

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