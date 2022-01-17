Велика частина вугілля надходила з Росії.

Україна в січні-грудні 2021 року збільшила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля і антрациту в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 46,7% - до 2,48 млрд дол.

Відповідні дані розміщені на сайті Державної митної служби.

Згідно з даними митниці, за звітний період в Україну було імпортовано 19,5 млн тонн вугілля, а роком раніше - 16,95 млн тонн (+15%). Найбільшими постачальниками в зазначений період були Росія, США і Казахстан.

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Імпорт вугілля з Росії в грошовому вираженні за 2021 рік склав 1 млрд 54 млн дол. (62%), з США - 494,6 млн дол. (19,8%).

З Казахстану Україна імпортувала вугілля на 253,4 млн дол. (10,2%). З інших країн було імпортовано вугілля на суму 195,3 млн дол.

Витрати на імпорт вугілля:

Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли в результаті військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більшість шахт.

Україна у 2020 році скоротила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля та антрациту на 39,6% - до 1,69 млрд дол.

З 1 листопада 2021 року Російська Федерація призупинила експорт енергетичного вугілля в Україну.

Також через блокування Росією транзитного шляху постачання законтрактованого вугілля з Казахстану в Україну поки не відбувається.

Після цього країна почала імпортувати вугілля.

Станом на 16 січня 2022 року запаси вугілля в Україні вперше перевищили показники минулого року.