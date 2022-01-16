Голова профільного парламентського комітету Андрій Герус запевняє, що з початку цієї зими запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ збільшилися на 51% або на 248 тис. тонн.

Запаси вугілля у нинішньому осінньо-зимовому періоді вперше перевищили показники минулого року.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальної політики Андрій Герус у Telegram.

"У п'ятницю, 14 січня, запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ вперше в цьому ОЗП перевищили запаси вугілля на таку ж дату минулого року. Станом на 14 січня 2022 року на складах знаходилося 734,1 тис. тонн. Рік тому запаси складали 711,1 тис. тонн", - написав він.

За даними депутата, з початку цієї зими запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ збільшилися на 51% або на 248 тис. тонн.

Герус заявляє, що "одними з головних факторів такої динаміки став імпорт вугілля, зокрема морським напрямком".

"Станом на 14 січня компанія "ДТЕК" прийняла 7 суден, а компанія "Центренерго" - 4 судна з енергетичним вугіллям. А також імпорт електроенергії та вищий рівень генерації Енергоатомом, що дозволяло заощаджувати вугілля", - зазначив він.

Герус додав, що станом на 14 січня у роботі знаходилося 14 із 15 блоків АЕС, які несли навантаження 12045 МВт. За його словами, рік тому у роботі були 9 із 15 блоків АЕС, які несли навантаження 9650 МВт.

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Ситуація із запасами вугілля

Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли в результаті військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

З 1 листопада 2021 року Російська Федерація призупинила експорт енергетичного вугілля в Україну.

Йдеться про вугілля марки А (антрацит) і Т (пісне). Таке вугілля завозила компанія ДТЕК (Луганська ТЕС, Криворізька ТЕС), "Донбасенерго" (Слов'янська ТЕС) і "Технова" (Дарницька ТЕЦ, Сумська ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ).

Україна в січні-листопаді 2021 року збільшила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля і антрациту в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 31% - до 2,068 млрд дол.

30 грудня секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що апарат РНБО буде контролювати питання закупівлі вугілля для вітчизняних теплових електростанцій.

Водночас експерти висловлювали занепокоєння, що запаси вугілля на теплових електростанціях України залишаються низькими. Проте Кабінет міністрів неодноразово заявляв, що ситуація з поставками цього виду палива є контрольованою.

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