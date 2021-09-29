Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Україна відстає від планового графіку та не встигає накопичити вугілля. Через це мешканці країни можуть залишитися без опалення. Проте ситуація може змінитися, видобуток та імпорт вугілля будуть збільшуватися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання уряду повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Станом на сьогодні на складах ТЕС і ТЕЦ 906 тис. тонн вугілля, з яких 271 тис. тонн – це антрацитова група і 635 тис. тонн – газова група. Ми бачимо наразі відставання від того графіку, який був спланований. Але ми плануємо наздогнати через збільшення добичі, а також імпорту вугілля", - сказав він.

Міністр зазначив, що зокрема на жовтень заплановано власний видобуток – 1,7 млн тонн і імпорт вугілля – 600 тис. тонн.

"Це дасть можливість відповідним чином спокійно пройти опалювальний сезон", - сказав він.

Галущенко зауважив, що обсяги запасів газу також планується збільшити з нинішніх 18,8 млрд куб. м до 19,2 млрд куб. м.

Читайте такожУкраїнці можуть зустріти зиму з холодними батареями - прогнозЗа словами міністра, для забезпечення країни електроенергією, протягом опалювального сезону планується ввести в роботу 14 з 15 блоків АЕС. При цьому п’ятнадцятий блок буде в резерві і у разі необхідності, буде підключений.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти зазначали, що через низькі запаси вугілля на складах ТЕС Україна може опинитись в ситуації, коли без імпорту з Росії та Білорусі буде неможливо пройти осінньо-зимовий період.

Ситуація з накопиченням вугілля в Україні на складах ТЕС критична.

Наразі близько 60% вугілля Україна імпортує з Росії. З США імпортується близько 20%, з Казахстану - 12%.

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Автор: Ганна Бредіхіна