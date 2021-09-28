Контейнерному поїзду Україна – Китай потрібно буде проїхати територією низки держав.

У вівторок, 28 вересня, з України до Китаю вирушив перший вантажний контейнерний поїзд.

Вантажний поїзд до Китаю виїхав з київської залізничної станції "Ліски", повідомила прес-служба Державної митної служби України.

На думку глави відомства Павла Рябікіна, запуск першого експортного напрямку контейнерних перевезень з України в Китай може стати поштовхом для поглиблення митного співробітництва.

"Перш за все, у створенні нових механізмів взаємодії митниць Китайської Народної Республіки та України у питаннях подолання транскордонної злочинності, спрощення митних процедур і спрощення процедур торгівлі", – сказав чиновник.

Контейнерний поїзд виїхав з Києва в Сіань. До складу потяга входять 43 контейнери.

Співробітники Київської митниці оформили перші експортні товари в Китай.

"Поїзд подолає шлях довжиною майже 10 тис. км територією чотирьох країн. Експортний вантажопотік відпрацьовувався протягом останніх трьох місяців з урахуванням досвіду, здобутого під час перевезень імпортних товарів контейнерними поїздами, які курсують між містами Китайської Народної Республіки та Києвом", – додали в митній службі.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2020 року до Києва на станцію "Ліски" прибув перший контейнерний поїзд з Китаю за новим маршрутом: КНР – Казахстан – Росія – Білорусь – Україна.

У складі вантажного поїзда знаходився 41 контейнер. Поїзд був у дорозі 19 діб.

Автори: Богдан Слуцький, Екатерина Присяжнюк