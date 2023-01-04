У компанії нагадали, що відновлення об'єктів генерації значних ресурсів і часу.

Споживання електроенергії у країні зростає, для балансування енергосистеми до областей доведені ліміти споживання.

Як повідомляє НЕК "Укренерго" в Telegram, для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 24:00.

"Станом на 12:00 споживання в Україні зростає через поступове зниження температури та активізацію роботи бізнесу після святкових днів", - йдеться у повідомленні.

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В енергокомпанії нагадали, що перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень.

"У прифронтових регіонах на сході країни під обстріли росіян потрапили енергетичні об'єкти розподільних мереж. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені одразу після отримання відповідних дозволів військових", - додали в "Укренерго".

У компанії нагадують, що енергосистема України зазнала 11 ракетних і 14 безпілотних атак ворога. Пошкодження об'єктів генерації і магістральних мереж складні і масштабні. Їх відновлення все ще вимагає значних ресурсів і часу.

Удари окупантів по енергосистемі України:

З жовтня 2022 року Росія намагається знищити енергетичну систему України, залишивши українців без електрики, опалення, водопостачання та зв'язку.

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекаута.

Росія продовжила масовані обстріли України навіть у новорічну ніч.

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