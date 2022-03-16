Сьогодні Україна приєдналася до європейської енергомережі.

Приєднання до енергомережі ЄС не вплине на ціну електроенергії для українських споживачів.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко під час Всеукраїнського телемарафону.

"Поки це не вплине на ціну, тому що у нас тарифи зберігаються такі, які є. На ринку є відповідні ціноутворення, на сьогодні це жодним чином не вплине на підвищення ціни", - розповів він.

Приєднання до енергомережі ЄС:

16 березня 2022 року Україна приєдналася до європейської енергомережі. Системний оператор української електричної мережі НЕК "Укренерго" разом з європейськими колегами завершив об'єднання вітчизняної та європейської енергосистем.

У ніч, коли Росія почала війну проти України, наша держава від'єдналася від російської та білоруської енергосистем і вже ніколи до них не повернеться.

Війна проти України: