ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" закликає Кабмін та Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активів, отриманих від корупційних та інших злочинів (АРМА) утриматися від протизаконних дій.

ПрАТ "ВК Укрнафтобуріння" (УНБ) заявило про протиправну спробу привласнення заарештованих активів компанії та про хибні тези з боку Кабінету міністрів та АРМА щодо доцільності передачі управління активами ПАТ "Укрнафті".

Йдеться про пояснювальну записку до проєкту розпорядження Кабміну "Деякі питання управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у виняткових випадках" в якій за результатами консультацій співвиконавці доручення дійшли згоди, що управителем активів має бути ПАТ "Укрнафта", зазначається на сайті УНБ.

"Сама "Укрнафта" заявляє, що має в своєму розпорядженні необхідні технічні та кадрові ресурси для експлуатації Сахалінського нафтогазового родовища. Зі свого боку АРМА, яка наразі незаконно захопила в управління корпоративні права УНБ, заявляє, що переривання функціонування УНБ або некомпетентне управління компанією несе ризики збитків та зменшення обсягів постачання. Але звідки вищеназвані особи черпають інформацію та в чому конкретно вбачають ризики переривання видобутку, наразі представникам Укрнафтобуріння невідомо, тому що все це абсолютно не відповідає дійсності. Питань щодо цих заяв - багато", - вказує компанія.

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Там зазначають, що за останні роки УНБ впевнено доводила свою ефективність на ринку приватного газовидобутку та увійшла до топ-2 компаній за обсягами приватного видобутку газу та нафти/конденсату в Україні та до топ-50 за сумою сплачених податків. Тому передавати активи компанії до держуправління з аргументацією про погані її показники, немає сенсу, вказує НБУ.

"Компанія має один з найвищих в країні коефіцієнтів співвідношення видобутку до запасів (у довоєнний час цей показник складав 24%, а у 2023 році складе не менше, ніж 20%). І за цим стоїть багато докладених сил та ресурсів", - зазначили там.

Зокрема, за період з 2010 по 2022 роки капітальні інвестиції у Сахалінське родовище склали понад 6 млрд грн, компанія пробурила близько 20 нових свердловин, реалізувала понад 50 капітальних ремонтів свердловин, видобула понад 6 млрд куб. метрів та сплатила до держбюджету України податків на рівні 24 млрд гривень.

"Більше того, у квітні 2023 року Компанія зробила передплату податків на 2 квартал 2023 року в сумі більше 1 млрд гривень, що свідчить про готовність підтримувати державу у складний час", - підкреслити там.

Наразі в планах компанії - збільшення видобутку на Сахалінському родовищі, завершення буріння нової свердловини вартістю 250 млн грн до кінця травня поточного року, а також завершення реалізації масштабного проєкту з будівництва дожимної компресорної станції, спрямованого на зростання видобутку: "Вартість проєкту склала близько 500 млн грн. Тож, не дивлячись на воєнний час ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" продовжує реалізовувати масштабну інвестиційну програму. Все це дозволить збільшити видобуток газу вже до кінця 2023 року на 30% порівняно з 2022-м", - зазначає компанія.

Там підкреслюють, що наразі ПАТ "Укрнафта" має надзвичайно неефективну систему управління хоча б з огляду на те, що досі не може затвердити фінансовий план 2023 рік. Тому рішення щодо передачі активів УНБ ПАТ "Укранафті" викликає ще більше питань.

Там вказують, що Сахалінське родовищ за кілька років перетворилося з неприбуткової свердловини на ефективну бізнес-модель із налагодженими процесами: "І не дивно, що актив у його нинішньому стані викликає такий бурхливий інтерес", - кажуть в компаній.

В УНБ закликають уряд, АРМА, та "Укранафту" утриматися від протиправних дій та спиратися лише на обгрунтовані факти результатів діяльності "Укрнафтобуріння".

"Доки хтось вбачає неіснуючі ризики у поточній діяльності УНБ, реальні ризики як раз чекають на державу у разі продовження неправомірних та відверто рейдерських дій, що зараз відбуваються по відношенню до Укрнафтобуріння. ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" закликає ПАТ "Укрнафта", АРМА, Кабінет Міністрів України та окремо всіх його членів утриматись від участі у протиправних діях, які можуть завдати збитків державі, та сподівається, що верховенство права та справедливості переможе, а будь-яке свавілля буде негайно припинене", - наголошує УНБ.

Арешт активів УНБ - головне

Нагадаємо, що активи "Укрнафтобуріння" були заарештовані за рішенням Печерського суду 7 квітня 2023 року. Вже 3 травня суд скасував постанову, ухваливши рішення незаконним.

Проте вже 4 травня суд змінив рішення та передав активи УНБ в управління АРМА. Вже 10 травня керівництво АРМА запропонувало уряду України застосувати особливу процедуру управління корпоративними правами УНБ.

21 травня ПрАТ "ВК Укрнафтобуріння" (УНБ) звернулося до Антимонопольного комітету України із вимогою розпочати в порядку, визначеному ст. 35 Закону України "Про захист економічної конкуренції" розгляд справи щодо арешту активів.

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