Саркозі звільнили з в’язниці після 20 днів ув’язнення, він перебуватиме під наглядом

Ніколя Саркозі буде перебувати під судовим наглядом. Він обмежений у пересуванні та не може контактувати з іншими обвинуваченими.

Після 20 днів ув'язнення колишній президент Франції Ніколя Саркозі вийшов з в'язниці Сант у понеділок. Таке рішення ухвалив Апеляційний суд Парижа, повідомила газета Le Monde.

Журналісти пишуть, що колишній президент покинув паризьку в'язницю на автомобілі з тонованими вікнами в супроводі поліцейських мотоциклістів. Він продовжує перебувати під судовим контролем відповідно до вимог генеральної прокуратури.

Суд заборонив Саркозі контактувати з міністром юстиції Жеральдом Дарманіном, оскільки колишній президент "здатен впливати на різні державні служби". Видання нагадало, що вони бачилися наприкінці жовтня, і ця зустріч викликала критику.

Крім того, було винесено заборону на контакти з усіма обвинуваченими та кабінетом міністра юстиції. Також Саркозі заборонений виїзд за межі країни.

Під час слухання про розгляд клопотання про звільнення Ніколя Саркозі, який виступав у суді по відеозв’язку з в’язниці, заявив, що його ув'язнення "є важким":

"Це дуже важко. Безсумнівно, це важко для кожного ув'язненого. Я б навіть сказав, що це виснажує".

Він додав, що хоче віддати данину поваги персоналу в'язниці, який "проявив виняткову людяність і зробив цей кошмар терпимим". Він також заявив, що не "уявляв, що доведеться чекати 70 років, щоб познайомитися з в'язницею".

Захист Саркозі повідомив, що наступним етапом буде апеляційний процес. Слухання очікується в березні.

Арешт Саркозі – що треба знати

Нагадаємо, що у вересні Саркозі був засуджений до п'яти років тюремного ув'язнення за участь у злочинному угрупованні у справі про фінансування його президентської кампанії Лівією. Кримінальний суд Парижа визнав його винним у тому, що він свідомо дозволив своїм співробітникам звертатися до очільника Лівії Муаммара Каддафі з проханням про таємне фінансування його кампанії. Ніколя Саркозі подав апеляцію.

Це безпрецедентний випадок ув'язнення колишнього президента в історії Франції. Його ув'язнення також стало першим випадком у Європейському Союзі, де жоден колишній глава держави не був засуджений до тюремного ув'язнення.

