Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наразі геополітичне майбутнє його країни виглядає оптимістично, але все залежить від того, як закінчиться війна в Україні. Таку заяву він зробив в інтерв'ю Gazeta Wyborcza.

"Ми повинні зосередитися на допомозі Україні, тому що якщо вона програє війну, ситуація в Польщі радикально зміниться на гірше. Хоча й тут я поміркований оптиміст. Немає об'єктивних причин, чому Україна має програти", - сказав Туск.

Також прем'єр-міністр Польщі закликав побудувати міцні та дружні відносини з Україною. Проте, він підкреслив, що Варшаві не варто забувати і про свої інтереси.

Крім того, Туск нагадав про інцидент, який стався в ніч з 9 на 10 вересня, коли російські дрони порушили польський повітряний простір. Він заявив, що це "поворотний момент конфлікту", але рішення про збиття безпілотників було складним.

"Це було непросто, адже ніхто не хоче перегнути палицю і ненавмисно почати Третю світову війну", - пояснив польський прем'єр.

Заява Туска про можливі територіальні поступки України

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ніхто не повинен тиснути на президента України Володимира Зеленського щодо можливих територіальних поступок. Він додав, що всім варто тиснути на Росію.

Прем'єр Польщі наголосив, що територіальні поступки ніколи не були шляхом до справедливого і міцного миру. Він наголосив, що лише тиск на Москву допоможе завершити війну.

