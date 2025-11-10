Windows 11 продовжує випереджати попередницю, "захопивши" вже більше половини ринку операційних систем.

Аналітичне агентство StatCounter оприлюднило дані про частку ринку операційних систем станом на кінець жовтня 2025 року. Частка Windows 11 серед комп'ютерів під управлінням ОС від Microsoft уперше подолала позначку в 55%.

Слідом розташувалася Windows 10, офіційна підтримка якої припинилася в середині жовтня. Популярність "десятки" продовжує неухильно знижуватися – 41,71%. Третьою йде Windows 7, якою все ще користуються 2,52% людей.

Зі старіших операційних систем Microsoft у списку відзначилися Windows XP (0,22%), Windows 8 (0,18%) і Windows 8.1 (0,16%).

До слова, українські користувачі з меншим ентузіастом оновлюються до Windows 11. Навіть після офіційної "смерті" частка Windows 10 досі становить вражаючі 54,05%, тоді як на нову ОС перейшли лише 41,96% українців.

Раніше Valve опублікувала свіжу статистику щодо обладнання користувачів Steam. З неї стало відомо, що 63% ПК-геймерів уже перейшли на Windows 11. Водночас частка Linux-користувачів уперше перевищила 3%.

Microsoft уже говорила, що поки що в них немає планів на Windows 12. Цієї осені замість нової ОС вийшло велике оновлення 25H2 для Windows 11, а в другій половині 2026 року вийде збірка 26H2.

