Аналітичне агентство StatCounter оприлюднило дані про частку ринку операційних систем станом на кінець жовтня 2025 року. Частка Windows 11 серед комп'ютерів під управлінням ОС від Microsoft уперше подолала позначку в 55%.
Слідом розташувалася Windows 10, офіційна підтримка якої припинилася в середині жовтня. Популярність "десятки" продовжує неухильно знижуватися – 41,71%. Третьою йде Windows 7, якою все ще користуються 2,52% людей.
Зі старіших операційних систем Microsoft у списку відзначилися Windows XP (0,22%), Windows 8 (0,18%) і Windows 8.1 (0,16%).
До слова, українські користувачі з меншим ентузіастом оновлюються до Windows 11. Навіть після офіційної "смерті" частка Windows 10 досі становить вражаючі 54,05%, тоді як на нову ОС перейшли лише 41,96% українців.
Раніше Valve опублікувала свіжу статистику щодо обладнання користувачів Steam. З неї стало відомо, що 63% ПК-геймерів уже перейшли на Windows 11. Водночас частка Linux-користувачів уперше перевищила 3%.
Microsoft уже говорила, що поки що в них немає планів на Windows 12. Цієї осені замість нової ОС вийшло велике оновлення 25H2 для Windows 11, а в другій половині 2026 року вийде збірка 26H2.