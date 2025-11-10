Гринчук запевнила, що захист енергооб'єктів в Україні триває безперервно.

У Міністерстві енергетики відреагували на масштабний корупційний скандал в енергетиці, деталі якого розкрили сьогодні, 10 листопада, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП).

Як передає кореспондент УНІАН, міністерка енергетики Світлана Гринчук під час брифінгу заявила, що у випадку доведення провини всі причетні до розкрадань в "Енергоатомі" особи будуть притягнуті до відповідальності.

"Будь-які події, які відбуваються в "Енергоатомі" як в ключовій компанії, яка забезпечує понад 50% необхідної генерації для енергосистеми, вони під увагою всіх. І для мене як для міністра дуже важливо, щоб слідчі дії відбувалися прозоро, відкрито", - сказала вона.

Міністерка також наголосила, що заходи захисту енергооб'єктів будуть продовжуватися і в цей опалювальний сезон, і в наступний, адже кількість таких об'єктів вимірюється тисячами.

"Спочатку було визначено найбільш важливі, ключові - по них було завершено захист, далі цей список постійно поповнюється, і робота із захисту ведеться постійно. Плюс ми повинні реагувати і на зміну тактики ворога - вона дійсно змінюється, і постійно додаються нові і нові об'єкти - не лише енергетика, а й інша інфраструктура, залізниця. Тому тут і зроблено багато роботи, і вона продовжується", - сказала вона.

Скандал навколо "Енергоатома" - що відомо

10 листопада Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочали масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

В НАБУ повідомили, що учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Корупційна схема отримала назву "Шлагбаум". Як повідомили у НАБУ, основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

Функція легалізації незаконно отриманих коштів від проведених схем покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.

