Найближчим часом не прогнозується послаблень по подачі електроенергії до домівок українців - в Україні, швидше за все, зберігатимуться поточні обсяги відключень світла. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук.
"Базовий сценарій - можемо говорити про ситуацію, яка є на сьогодні", - зазначила міністр, додавши, що ситуація в енергосистемі потенційно може погіршитися внаслідок чергового обстрілу ворога.
Світлана Гринчук нагадала, що відключення електроенергії - це вимушений захід, який застосовується через дефіцит електроенергії.
"Ми працюємо з дефіцитом. Для того, аби збалансувати систему застосовуються графіки відключень. Їх вже стало менше. Ми працюємо над тим, аби їх мінімізувати", - зауважила міністр
Вона також проінформувала, що розпочалися відновлювальні роботи на Трипільській та Зміївській ТЕС, про припинення генерації на яких внаслідок ворожого обстрілу заявили у "Центренерго".
Атаки РФ на енергосистему
З початку осені РФ активізувала атаки на українську енергосистему. Зокрема в ніч на 8 листопада ворог масовано атакував ракетами та дронами енергетичні об’єкти. Внаслідок атаки зафіксовані руйнування, є постраждалі, запроваджувалися екстрені відключення. Внаслідок удару, зокрема, на одному з енергооб’єктів Одещини спалахнула пожежа.
За словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, внаслідок останньої атаки Хмельницька та Рівненська АЕС були змушені знизити виробництво електроенергії.
Через ворожі атаки у більшості регіонів України запроваджено жорсткі графіки погодинних відключень.