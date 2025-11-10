За словами Світлани Гринчук, енергетики працюють над мінімізацією обмежень.

Найближчим часом не прогнозується послаблень по подачі електроенергії до домівок українців - в Україні, швидше за все, зберігатимуться поточні обсяги відключень світла. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

"Базовий сценарій - можемо говорити про ситуацію, яка є на сьогодні", - зазначила міністр, додавши, що ситуація в енергосистемі потенційно може погіршитися внаслідок чергового обстрілу ворога.

Світлана Гринчук нагадала, що відключення електроенергії - це вимушений захід, який застосовується через дефіцит електроенергії.

"Ми працюємо з дефіцитом. Для того, аби збалансувати систему застосовуються графіки відключень. Їх вже стало менше. Ми працюємо над тим, аби їх мінімізувати", - зауважила міністр

Вона також проінформувала, що розпочалися відновлювальні роботи на Трипільській та Зміївській ТЕС, про припинення генерації на яких внаслідок ворожого обстрілу заявили у "Центренерго".

Атаки РФ на енергосистему

З початку осені РФ активізувала атаки на українську енергосистему. Зокрема в ніч на 8 листопада ворог масовано атакував ракетами та дронами енергетичні об’єкти. Внаслідок атаки зафіксовані руйнування, є постраждалі, запроваджувалися екстрені відключення. Внаслідок удару, зокрема, на одному з енергооб’єктів Одещини спалахнула пожежа.

За словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, внаслідок останньої атаки Хмельницька та Рівненська АЕС були змушені знизити виробництво електроенергії.

Через ворожі атаки у більшості регіонів України запроваджено жорсткі графіки погодинних відключень.

