Відключення торкнеться чотирьох областей.

В окремих регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії. Про це йдеться у повідомленні "Укренерго".

Там пояснили, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських атак на енергооб’єкти. "Першочергово – відключаються промислові споживачі. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках", - йдеться у повідомленні.

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В компанії звернули увагу, що ситуація в енергосистемі може змінитись." Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго). Ощадливе споживання електроенергії зменшить необхідність застосування заходів обмеження", - зазначили в компанії.

Знеструмлення торкнулося Дніпропетровщини, Донеччини, Кіровоградщини, Полтавщини та Сумщини.

Відключення електроенергії

17 лютого енергетики відключали в Україні світло. Екстрені відключення запроваджувались в Києві та у всіх областях. "За командою Укренерго в місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення", - йшлося у повідомленні.

В Україні час від часу відключають електроенергію через російські удари по об'єктах енергетики.

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