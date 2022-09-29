У компанії наголосили, що найбільшу небезпеку представляє замінований рашистами периметр станції та підходи і під'їзди до неї.

В "Енергоатомі" спростували інформацію про пожежу на енергоблоці Запорізької АЕС, що поширюється соцмережами.

Про це йдеться у повідомленні НАЕК "Енергоатом" в Телеграм-каналі.

"Станом на 15:40 29 вересня на енергоблоках Запорізької АЕС не зафіксовано пожеж та загорянь. У Telegram-каналах поширюється недостовірна інформація про пожежу на другому енергоблоці ЗАЕС. Офіційно інформуємо, що це не відповідає дійсності", - заявили в "Енергоатомі".

Відео дня

Компанія припускає, що зазначена недостовірна інформація з‘явилась внаслідок короткого замикання одного з трансформаторів, що супроводжувалось певним задимленням.

"Периметр навколо ЗАЕС – замінований російськими військовими, які перебувають на станції. Вже було шість випадків, коли ці міни вибухали через диких кабанів, собак, лисиць. Сьогодні на периметрі стався черговий вибух – на лінії подачі напруги на азотно-кисневу станцію від енергоблоку №6. Внаслідок вибуху лінію пошкодило, через стрибок напруги сталося коротке замикання одного з трансформаторів напруги на енергоблоці №6 із незначним задимленням. З міркувань безпеки викликали пожежний розрахунок, але задіювати його не довелося, оскільки у тому не було необхідності", - повідомляють в "Енергоатомі".

У компанії наголошують, що наразі найбільшу небезпеку представляє замінований рашистами периметр станції та підходи і під'їзди до неї.

"Гарантувати повну безпеку ЗАЕС та навколо можна лише в один спосіб – створенням безпекової зони, деокупацією станції та поверненням її під контроль держави України", - наголошується у повідомленні.

Ситуація на ЗАЕС

Як повідомляв УНІАН, 4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На початку вересня місія МАГАТЕ, сформована на прохання уряду України, відвідала Запорізьку АЕС. Гендиректор МАГАТЕ заявив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі. Також Гроссі запропонував Раді безпеки ООН створити зону ядерної безпеки і захисту на ЗАЕС.

15 вересня Рада керуючих агентства, що складається із представників 35 держав-членів ООН, ухвалила резолюцію, у якій вимагає від Росії негайно припинити окупацію Запорізької АЕС.

Більшість країн світової спільноти, зокрема, США та Європи, закликають створити демілітаризовану зону навколо ЗАЕС.

Попри це, росіяни продовжують обстрілювати станцію, здійснюючи ядерний шантаж.

17 вересня Зеленський заявив, що на окупованій ЗАЕС перебуває 500 російських військових та військова техніка.

Періодично через обстріли атомні енергоблоки на деякий час відключаються від енергосистеми України і тимчасово працюють на резервному пальному. Окупанти мають намір повністю відключити ЗАЕС, щоб зупинити експорт електроенергії з України в країни ЄС. Таким чином, РФ хоче посилити енергетичний тиск на країни Євросоюзу, щоб змусити їх відмовитись від підтримки України.

Фахівці з радіаційної безпеки неодноразово заявляли, що, у разі аварії на ЗАЕС, наслідки можуть бути катастрофічними. Залежно від напрямку вітру, радіаційна хмара, крім України, може накрити як Росію, Білорусь та акваторію Чорного моря, так і європейські країни. Світ ще не стикався з подібним ядерним шантажем.

Вас також можуть зацікавити новини: