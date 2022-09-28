Йдеться про федеральний закон РФ, який дозволяє призупиняти радіологічні об'єкти на час "боротьби з тероризмом"

Російське керівництво після незаконної анексії українських територій може назвати вторгнення в Україну "контртерористичною операцією".

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики посилаються на заяву "глави" окупованого Криму Аксьонова, який напередодні стверджував, що РФ може "тимчасово відімкнути" Запорізьку АЕС для проведення "контртерористичної операції".

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Йдеться про федеральний закон РФ, який дозволяє призупиняти радіологічні об'єкти на час "боротьби з тероризмом"

"Російські сили можуть використати повну зупинку станції, реактори якої вже відімкнені, щоби спробувати перевести ЗАЕС у російську енергосистему та вивести її з-під контролю України", - вказують аналітики.

За даними Генштабу, співробітники Запорізької АЕС не бажають співпрацювати з ворогом, ситуація на станції напружена.

Ситуація на ЗАЕС: що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На прохання уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену окупантами електростанцію. На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС.

2 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі. Також Гроссі запропонував Раді безпеки ООН створити зону ядерної безпеки і захисту на ЗАЕС.

15 вересня Рада керуючих агентства, що складається із представників 35-ти держав-членів ООН, ухвалила резолюцію, у якій вимагає від Росії негайно припинити окупацію Запорізької АЕС.

Більшість країн світової спільноти, зокрема, США та Європи, закликають створити демілітаризовану зону навколо ЗАЕС.

Попри це, росіяни продовжують обстрілювати станцію, здійснюючи ядерний шантаж.

17 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що на окупованій ЗАЕС перебуває 500 російських військових та військова техніка.

Періодично через обстріли атомні енергоблоки на деякий час відключаються від енергосистеми України і тимчасово працюють на резервному пальному. Окупанти мають намір повністю відключити ЗАЕС, щоб зупинити експорт електроенергії з України в країни ЄС, де вона зараз необхідна. Таким чином, РФ хоче посилити енергетичний тиск на країни Євросоюзу, щоб змусити їх відмовитись від підтримки України.

Фахівці з радіаційної безпеки неодноразово заявляли, що, у разі аварії на ЗАЕС, наслідки можуть бути катастрофічними. Залежно від напрямку вітру, радіаційна хмара, крім України, може накрити як Росію, Білорусь та акваторію Чорного моря, так і європейські країни.

Напередодні генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що агентство розпочало ряд переговорів стосовно створення зони ядерної безпеки на Запорізькій АЕС.

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