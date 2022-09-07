Аналітики зазначили, що дещо зашифрована мова звіту МАГАТЕ відображає той факт, що Україна залишається оператором Запорізької АЕС.

Президент РФ Володимир Путін може спробувати скористатися звітом МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС і створити процес, аналогічний Мінським угодам.

Таке припущення висловили експерти американського Інституту дослідження війни (ISW).

Як зазначається в доповіді аналітиків, дещо зашифрована мова звіту МАГАТЕ відображає той факт, що Україна залишається оператором Запорізької АЕС та стороною, відповідальною за її безпечну експлуатацію та дотримання норм міжнародного права МАГАТЕ. Організація не може безпосередньо взаємодіяти з Росією щодо експлуатації станції, не визнавши принаймні негласно, що Росія має право на консультації.

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Аналітики ISW зазначили у звіті, Путін може спробувати використати умови, які він створив на Запорізькій АЕС, для оформлення паралельної міжнародної структури, яка б підривала суверенні права України на набагато більшу територію, яку зараз окупують російські війська.

Як повідомляв УНІАН, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі пропонує Раді безпеки ООН створити зону ядерної безпеки і захисту на Запорізькій АЕС, окупованій російськими військовими.

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