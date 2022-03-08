Через обстріли окупантів енергетична інфраструктура України зазнала значних втрат.

Приєднання української енергосистеми до єдиної енергосистеми Європейського Союзу може відбутися протягом тижня.

Про це під час Всеукраїнського телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Зараз закінчується технічний стан синхронізації. Буквально днями все буде закінчено. І ми дуже оптимістично дивимось і в найближчий тиждень очікуємо на наше приєднання", - сказав він.

Також міністр додав, що через обстріли окупантів енергетична інфраструктура України зазнала значних втрат.

"Насправді, це десятки мільярдів гривень. Ми попередньо ці цифри дивилися. Але, безумовно, ми все це відбудуємо після нашої перемоги. Ми зробимо нашу енергосистему ще надійнішою, ще більш сучасною, і вона буде відповідати сучасним європейським стандартам. Тим більше я впевнений, що ми будемо частиною єдиної енергосистеми з Євросоюзом", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що вітчизняна енергосистема працює стабільно, але є проблеми на газопроводі "Донецьк-Маріуполь", де є великий розрив, та з електромережею на півночі Києва.

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