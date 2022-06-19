Уряд Німеччини до 2024 року сподівається створити стійку альтернативу російському газу.

Німеччина відновить роботу вугільних електростанцій і запропонує компаніям стимули для обмеження споживання природного газу, що має допомогти зменшити залежність країни від російських енергоресурсів.

Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Габек, пише The Wall Street Journal.

"Очевидно, що це стратегія Путіна, щоб нас обурити, підвищити ціни та розділити нас. Ми цього не дозволимо. Ми будемо захищатися рішуче, точно і продумано", - сказав Габек, коментуючи обмеження Росією поставок газу "Північним потоком-1".

За оцінками німецького уряду, країна імпортує близько 35% свого природного газу з Росії, у порівнянні з 55% до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і використовує більшу частину для опалення та промисловості.

Минулого року виробництво електроенергії з використанням природного газу становило близько 15% від загального виробництва електроенергії в Німеччині, сказав Габек додавши, що частка газу у виробництві електроенергії цього року, імовірно, впала.

Габек окреслив низку кроків, котрі мають прискорити зменшення частки газу в енергетичному комплексі та створити запаси на наступну зиму.

Зокрема він зазначив, що уряд надасть компаніям можливість розширити використання вугільних електростанцій. Це гарантує, що Німеччина матиме альтернативне джерело енергії, хоча цей крок призведе до затримок у досягненні екологічних цілей щодо скорочення викидів вуглецю.

"Це гірко. Але в цій ситуації необхідно зменшити споживання газу. До зими газові склади повинні бути заповнені. Це має найвищий пріоритет", – сказав Габек про необхідність використання вугілля.

Міністр очікує, що закон стосовно використання вугілля буде ухвалено 8 липня в Бундесраті, верхній палаті парламенту. Він діятиме до 31 березня 2024 року, до цього часу уряд сподівається створити стійку альтернативу російському газу.

Габек також додав, що уряд запровадить систему аукціонів, яка спонукатиме промисловість до зниження споживання газу. Уряд не повідомив подробиць про те, як працюватиме аукціон, але, за словами Габека, він почнеться цього літа.

Німеччина прагне заповнити свої сховища газу на 90% до грудня. Наразі її газові сховища заповнені приблизно на 56%, сказав Габек.

Як повідомляв УНІАН, у 2007 року Бундестаг вирішив поетапно згорнути до 2018 року вуглевидобувну галузь у Німеччині, котра щороку поглинала багато мільярдів дотаційних коштів. Причиною такого рішення став брак конкурентоспроможності німецького вугілля, порівняно з набагато дешевшим імпортним вугіллям. Високі стандарти безпеки та надзвичайно глибокий рівень залягання пластів кам'яного вугілля в Рурській області зробили його розробку й видобуток набагато дорожчими, ніж у інших частинах світу.

У грудні 2018 року в Німеччині закрилася остання шахта з видобутку кам'яного вугілля. Президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосив, що цей етап знаменував "завершення епохи". "Без вугілля історія Німеччини розвивалася б по-іншому", - наголосив президент ФРН.

У 2019 році уряд Німеччини прийняв рішення до кінця 2038 року відмовитися від використання вугілля для виробництва електроенергії.

Вугільні теплоелектростанції мають у Німеччині загальну потужність 45 гігаватт і виробляли приблизно третину всієї електроенергії країни. Уже до 2022 року планувалося від енергомережі відключити ТЕС потужністю 12,5 гігаватт.

Раніше Німеччина вже прийняла рішення відмовитися до 2022 року від атомної енергетики. Але для того, щоб країна могла виконати національні та міжнародні цілі із захисту клімату, ФРН мала пришвидшити перехід на екологічно чисту електроенергію. До 2050 року викиди двоокису вуглецю в країні мають складати 80-95 відсотків від показників 1990 року.

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