Для цього "Оператор ГТС" провів технічну модернізацію системи.

Україна вперше розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини. Раніше система ГТС могла працювати тільки за направленням з України в Угорщину.

Про це повідомив генеральний директор компанії Сергій Макогон на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні вперше в історії почався фізичний імпорт газу з Угорщини в Україну. Раніше система ГТС могла працювати тільки за направленням з України в Угорщину. Завдяки проведеним технічним заходам була створена можливість транспортування газу в обох напрямках", - зазначив він.

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Макогон повідомив, що угорський напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну навіть і в разі відсутності транзиту.

"Відкриття цього напрямку створило можливість для трейдерів організовувати поставки в Україну скрапленого газу LNG з терміналу в Хорватії", - додав глава"Оператора ГТС".

Запаси газу в Україні:

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.

У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

28 січня 2022 року прем'єр Денис Шмигаль заявив про те, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує в першому кварталі 2022 року отримати близько 3,3 мільярда метрів кубічних газу власного видобутку.

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на кінець січня 2021 року становили 21,2 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

Ситуація з газом в Європі: