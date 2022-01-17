На сьогодні українські газові сховища заповнені на 40,67%.

За сім днів запаси газу у підземних сховищах (ПСГ) України скоротилися на 4,3%, або на 570 млн куб. м.

Як повідомляється на сайті Державної компанії "Оператор ГТС України", станом на 15 січня запаси природного газу становили 12,61 млрд кубометрів при максимальній ємності 31 млрд куб. м.

Відбір газу зі сховищ прискорився до 70-80 млн кубометрів на добу у зв'язку зі зниженням температури.

При цьому закачування газу не відбувається.

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На сьогодні українські газові сховища заповнені на 40,67%.

Запаси газу:

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.

У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

14 січня 2022 року "Оператор ГТС України" у Facebook повідомив про те, що Україна у 2021 році зменшила споживання газу майже на 7% - до 26,8 млрд куб. м.

Ціна на газ: