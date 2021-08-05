Вартість скрапленого газу в мережі SOCAR досягла 17,9 грн/л.

Середня вартість автогазу у мережах АЗС Україна досягла рекордних 17,07 грн за літр.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

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Повідомляється, що вартість скрапленого газу в мережі SOCAR в середньому зросла на 10 копійок за літр, до 17,88 грн. На станціях AMIC паливо подорожчало на 19 копійок за літр, до 16,83 грн.

На 20 копійок за літр автогаз подорожчав в мережах "Паралель", SUNOIL і "Овіс".

Мережі ZOG, Chipo, "Авантаж 7" і Mango підняли ціни на 22-55 копійок за літр.

Ціни на автогаз: що необхідно знати

З початку липня роздрібні ціни на автогаз зросли на понад 1,5 грн/л, або на 10%.

На думку експерта Консалтингової групи "А-95" Артема Куюна, потенціал для зростання роздрібних цін на автогаз в нинішніх умовах становить ще 1 грн/л.

Подорожчання викликане зростанням оптових цін через різке зниження імпортних поставок на початку липня, зростанням вартості пропан-бутану в ЄС і на внутрішньому ринку РФ – найбільшого експортера скрапленого газу в Україну.

Так, за словами імпортерів, відвантаження ресурсу виробництва «Роснефти» почалося пізніше на 10 днів. Деякі гравці за місяць отримали незначні обсяги від місячної номінації. Також, постачання газу в Україну в липні на 31,8% знизив «Лукойл».

Крім того, у зв'язку з введенням санкцій США і ЄС по відношенню «Белнефтехиму» і нафтопродуктової галузі Білорусі, знизилися обсяги поставок з білоруських заводів і транзитні поставки автопартіями через Білорусь.

Автор: Ігор Орел