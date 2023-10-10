Очікується, що забезпечення цінових обмежень на російську нафту буде обговорюватися на зустрічі міністрів фінансів країн Великої сімки в Марокко на цьому тижні.

США мають намір вжити жорстких заходів, щоб зашкодити Росії обходити нафтові санкції, введені після вторгнення РФ в Україну.

Таку заяву зробила міністр фінансів США Джанет Йеллен, зазначивши при цьому, що йдеться про дотримання діючих обмежень, в тому числі і цінової стелі на російську нафту. Міністр підкреслила, що нинішні ціни на ринку свідчать, що цей механізм, можливо, більше не працює так, як мав би працювати, повідомляє The Wall Street Journal.

"Ми хочемо переконатися, що учасники ринку усвідомлюють, що ми серйозно ставимося до цієї цінової стелі. Йдеться про дотримання діючих обмежень", — сказала міністр.

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Очікується, що забезпечення цінових обмежень на російську нафту буде обговорюватися на зустрічі міністрів фінансів країн Великої сімки в Марокко на цьому тижні.

Війна в Україні та цінова стеля на російську нафту

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності. Гранична ціна на нафту, мастило та нафтопродукти, що походять з Росії або експортуються з неї, була встановлена на рівні 60 доларів за барель.

Також набула чинності заборона на морське транспортування російської нафти до третіх країн та заборона на пов'язане з транспортуванням надання технічної допомоги, брокерських послуг, фінансування або фінансової допомоги.

Незабаром стало відомо про те, що Путіну допомагають обходити нафтові санкції. У лютому 2023 року РФ відвантажила в напрямку портів Саудівської Аравії не менше 190 000 тонн дизпалива.

Також повідомлялося про те, що Кремль використовує Африку для обходу нафтових санкцій. Є ймовірність, що російські вантажі змішуються з іншими нафтопродуктами і реекспортуються.

Путін відчайдушно намагається зменшити ефект нафтових санкцій та зменшити шок від зниження ціни нафти.

Bloomberg писав про те, що Путін намагається обійти нафтові санкції.

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