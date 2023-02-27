Агресор намагається нівелювати ефект зниження ціни нафти.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну та нафтових санкцій, президент країни-агресора Володимир Путін підписав федеральний закон, що вносить зміни в параметри оподаткування нафтової галузі.

Як повідомляє російський "Інтерфакс" йдеться про застосування дисконтів до ціни Brent в розрахунку податку на видобуток корисних копалин (ПВКК), податку на доданий дохід (НДД) і зворотного акцизу на нафту, а також про податкове відрахування для "Газпром нефти".

Закон набуває з 1 квітня 2023 року. Закон обмежує дисконт нафти Urals до Brent в розрахунку податку на видобуток корисних копалин (ПВКК), податку на доданий дохід (НДД) і зворотного акцизу на нафту.

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Так, для розрахунку пропонується застосовувати ціни нафти марки Urals у фактичному розмірі, які при цьому мають бути не нижче ціни Brent, зменшеної в період: у квітні - на $34 за барель, у травні - на $31 за барель, у червні - на $28 за барель, у липні - на $25 за барель.

Крім того, пропонується збільшити з $20 до $25 за барель ціновий диференціал, який використовується для розрахунку демпфера на бензин. А також ввести ціновий диференціал при розрахунку демпфера по дизельному паливу, встановивши межу в розмірі $10 за барель, який буде діяти з 1 квітня до 31 грудня 2023 року.

В даний час в оподаткуванні використовується ціна нафти Urals, що розраховується агентством Argus. Після введення ембарго ЄС на закупівлю російської нафти з грудня 2022 року ціна Urals склалася нижче Brent приблизно на $35-40 за барель. Таким чином, агресор намагається нівелювати ефект зниження ціни нафти Urals по відношенню до Brent для доходів бюджету.

Війна в Україні та ситуація з нафтою

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія надають послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. Сировину дорожчу за 60 доларів за барель забороняється перевозити і страхувати. Йдеться тільки про перевезення по морю, на трубопровідну нафту заборона не поширюється.

З 5 лютого 2023 року заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

1 лютого 2023 року набув чинності указ Путіна про заборону на експорт нафти по ціновій стелі.

Станом на 21 лютого 2023 року спостерігалося падіння цін на нафту на тлі побоювань уповільнення світової економіки і зниження попиту на паливо.

Росія намагається обходити європейські санкції. Вона перекачує нафту між танкерами для подальшого транспортування на європейські ринки. Один з таких випадків зафіксували біля узбережжя Греції.

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