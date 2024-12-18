"Укренерго" поділилося інформацією про ситуацію з енергосистемою та відключення світла 19 грудня 2024 року.

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила, що в четвер, 19 грудня 2024 року, вимкнення електроенергії для побутових споживачів не очікуються. Про це було сказано в застосунку "Київ Цифровий".

"Електроенергії достатньо, тому завтра відключень не планується.

Щоб допомагати енергосистемі, варто приборкати домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 і з 06:00 до 11:00. Обмежте час для пожирачів, які споживають понад 1кВт на годину (електроплита, пралка, бойлер, кондиціонер). У пікові години намагайтеся не вмикати зайвого - так ви підтримаєте енергосистему й отримаєте приємніші рахунки за комуналку", - ідеться в повідомленні.

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Тоді як в офіційному Telegram-каналі досі немає жодної інформації. Крім того, у повідомленні в "Києві Цифровому" міститься список "корисних звичок для економії":

Виймати з розеток усі прилади, якими не користуєтеся просто зараз.

Користуватися енергоємними приладами по черзі, щоб уникнути надмірного навантаження.

Вимикати світло одразу, коли виходите з кімнати. А якщо замінити всі лампочки на LED, споживання знизиться в 10 разів.

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