Обмеження будуть діяти протягом усієї доби.

У вівторок, 2 липня 2024 року, в Україні обленерго будуть задіювати три черги віключень електроенергії одночасно. Такі обмеження будуть застосовуватися упродовж всієї доби.

Про це повідомили в телеграм-каналі "Укренерго". Причина застосування такої схеми відключень полягає у значному зростанні енергоспоживання через спеку.

"Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах. Коли світло є – споживайте, будь ласка, ощадливо", – додали в "Укренерго". Відео дня

Cитуація в енергосистемі України: останні новини

Бурштинська теплоелектростанція, яка розташована в Івано-Франківській області, сильно постраждала внаслідок російських обстрілів. Станція не підлягає відновленню, заявила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Цей енергетичний обʼєкт російські окупанти атакували вже 12 разів.

Раніше також стало відомо, що Україна планує побудувати до 1 ГВт газової маневреної генерації електроенергії до кінця року. Таку заяву зробив заступник міністра енергетики України Микола Колісник. Наголошувалося, що кілька десятків МВт із запланованого 1 ГВт вже готові.

Вас також можуть зацікавити новини: