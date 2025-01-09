8 січня добовий максимум споживання був зафіксований увечері.

В Україні у п'ятницю, 10 січня, не планується запроваджувадження графіків відключення світла. Про це компанія "Укренерго" повідомила в застосунку "Київ Цифровий".

У своєму Telegram-каналі вони зазначили, що сьогодні, 9 січня, споживання електроенергії, станом на 9:30, було на тому ж рівні, що й у цей же час попереднього дня - у середу.

Там також додали, що 8 січня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був таким же, як і попереднього дня – у вівторок, 7 січня.

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"Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після тринадцяти масованих ракетно-дронових атак росіян протягом минулого року. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене та замінити знищене ворогом обладнання", - додали у компанії.

Ситуація зі світлом в Україні - останні новини

Польща готова збільшити постачання електроенергії в Україну замість Словаччини. У Варшаві також заявили, що поведінка словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо, який погрожував відключити світло Україні, суперечить політиці Європи.

Народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг ВР Сергій Нагорняк розповів, чи піднімуть тарифи на світло в Україні.

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