Світло вимикатимуть, щоб уникнути аварій через перевантаження обладнання, зазначили у ДТЕК.

У неділю, 5 лютого, у Києві та на Київщині частково запроваджуються стабілізаційні відключення електропостачання.

Про це повідомляє ДТЕК. "За командою "Укренерго", буде обмежено електропостачання у частині Голосіївського, Солом'янського та Печерського районів, а також Лівого берега столиці", - йдеться у повідомленні.

На Київщині обмеження будуть застосовані у Києво-Святошинському районі.

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У компанії зазначили, що це дозволить уникнути аварій через перевантаження обладнання. Через аварію також тимчасово відсутнє світло у Фастівському та Васильківському районах Київщини.

Ситуація в енергетиці України - що сьогодні варто знати

Росіяни вже не раз били по об'єктах української енергосистеми, унаслідок чого виникли серйозні проблеми з електропостачання. Згодом ситуація в енергосистемі України покращилася.

4 лютого Міністерство енергетики повідомило, що в нашій державі у вечірній пік дефіцит електроенергії становитие 12% від потреби. Пізніше гендиректор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко повідомив, що 5 лютого у Києві та Дніпрі можуть бути відключення електроенергії лише з 16:00 до 20:00.

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