Масована атака РФ залишила без електроенергії шість областей України: де немає світла

Росія в ніч на 2 липня здійснили чергову масовану комбіновану атаку по Україні. Внаслідок обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у шести областях тимчасово залишається без електропостачання, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
"Цієї ночі ворог здійснив масовану комбіновану атаку по території України. Внаслідок обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання", - ідеться в повідомленні.
При цьому в Міненерго запевнили, що застосування обмежень електропостачання сьогодні не прогнозується. У відомстві також наголосили, що відновлювальні роботи тривають цілодобово. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців.
Водночас через негоду без електропостачання залишається 58 населених пунктів на Сумщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.
Енергетики додали, що активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 16:00.
Крім того, в "Укренерго" вказали, що споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Зазначається, що сьогодні, 6 липня, станом на 09:30, воно було на 13,8% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 3 липня. Причина - суттєве зниження температури повітря в усіх регіонах України, що зменшує необхідність у користуванні кондиціонерами.
Удар РФ по Україні 6 липня - головні новини
У ніч на 6 липня Російська Федерація завдала по Україні масованого комбінованого удару безпілотниками, а також ракетами повітряного, наземного та морського базування. За даними Повітряних сил ЗСУ, основним напрямком атаки був Київ, де вже відомо про 11 загиблих та десятки поранених.
Через ворожу атаку 6 липня на деяких ділянках залізниці на Київщині з безпекових міркувань Державна служба з надзвичайних ситуацій обмежила рух поїздів. У зв'язку з цим "Укрзалізниця" задіяла резервні обʼїзні маршрути.