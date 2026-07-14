У двох районах Києва раптово зникло світло

Зазначається, що відключення сталося через аварію.

У двох районах Києва сьогодні, 14 липня, тимчасово відсутнє світло. Зазначається, що електропостачання зникло через аварію.

За інформацією ДТЕК, відключення сталися в Оболонському та Подільському районах.

"Енергетики вже працюють над ліквідацією пошкодження. Орієнтовний час відновлення електропостачання: до однієї години", - ідеться в повідомленні.

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У звязку з відключенням електроенергії виникли про проблеми з русі тролейбусів та трамваїв.

"Змінено рух трамваїв №№ 11, 12, 16, 17, 19 та тролейбусів №№ 6, 18, 28, 33, 35 по вул. Кирилівська, вул. Автозаводська, вул. Вишгородська, вул. Лугова, просп. Європейського Союзу з причини відсутності напруги в контактній мережі", зазначено в повідомленні "Київпастранс".

Рух організовано за наступним маршрутом:

трамваї №№ 12, 17 - з Пущі-Водиці до пл. Шевченка;

трамваї №№ 16, 19 - Контрактова площа - Подільське Депо;

тролейбуси №№ 6, 18, 28, 33 через Дорогожичі, вул.Теліги до ст.м. "Почайна".

Відключення світла в Україні - останні новини

В Україні досить складна ситуація з енергопостачанням через системні удари Російської Федерації по українським енергооб'єктам. Крім того, не додавала оптимізму і літня спека.

Зважаючи на все це, деякі експерти прогнгозували досить тривалі відключення світла. Так, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив, що в Україні відключення світла можуть тривати до 10-12 годин на добу, якщо на тлі літніх проблем РФ буде здійснювати ще й енергетичні обстріли.

При цьому директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що, за песимістичним сценарієм, українці можуть залишатися без світла до п'яти годин.

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