Час відключень електроенергії у столиці скорочується.

У четвер, 1 грудня, в Києві продовжать застосовувати екстрені відключення світла. Проте час відключень стає меншим.

Як повідомила прес-служба ДТЕК, графіки відключень не діятимуть.

"Стабілізаційні графіки поки не діють. Ми намагаємось якнайшвидше повернутись до відключень по графіку, але діємо відповідно до ситуації в енергосистемі", – йдеться в повідомленні.

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Водночас гендиректор компанії-постачальника Yasno Сергій Коваленко зазначив, що час відключень електроенергії скорочується.

"У понеділок кияни у середньому відключалися на 9 годин, а вчора – менше ніж на 7 годин на добу. Сьогодні і самі обмеження були меншими – 545 МВт. Протягом дня відключалося 953 тисячі клієнтів, на 5 тис менше, ніж учора. Але поки що ми все одно в режимі екстрених відключень. Стабілізаційні графіки не діють, але ми на них орієнтуємося і до них наближаємося", – пояснив він.

Відключення електроенергії в Україні

Через ракетні удари Росії по обʼєктах критичної інфраструктури в Україні запровадили відключення електроенергії.

Станом на 30 листопада дефіцит електроенергії в Україні становить 27%, що на 3% менше, ніж днем раніше. Водночас перевищення лімітів споживання призводить до необхідності застосування аварійних відключень, щоб уникнути перевантаження мереж і забезпечення балансу в енергосистемі.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ситуація в енергосистемі покращується з кожним днем. Наразі фахівці займаються збільшенням обсягу генерації.

При цьому Міністерство енергетики доручило Державній інспекції енергетичного нагляду України на час воєнного стану здійснювати перевірки обленерго на предмет коректності застосування графіків відключення електроенергії.

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