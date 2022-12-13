Обмеження споживання електроенергії скоротилися, але ситуація все ще складна.

Гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко заявив, що в Києві скоротилися обмеження споживання електроенергії. Проте ситуація з енергопостачанням в столиці все ще складна.

Як він зазначив на своїй сторінці в Facebook, були підключені додаткові потужності генерації електроенергії.

"Сьогодні Київ почувається краще, ніж учора. Обмеження скоротилися, але ситуація все одно ще складна. Хороша новина – підключені додаткові потужності генерації, Україна сукупно отримала +1000МВт. Та сказати, як це вплине на столицю, поки не можу. Бо фактично цю потужність мають розподілити на всі регіони", – наголосив Коваленко.

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За його словами, додаткові потужності також допоможуть із розумінням графіків, особливо із питанням, чи відключатимуть світло в так званій "сірій зоні".

"Так, під час світло-сірої зони, яка в графіку позначає час можливих відключень, світло є. І я впевнений, що завдяки сьогоднішньому зростанню світла стане більше", – написав Коваленко.

Водночас гендиректор YASNO зазначив, що генерація зростає, проте ще не до того рівня, як було до обстрілів.

"Але навіть якби вона була повноцінною, її не змогли би передати через пошкодження мереж. Мережі ремонтуються, але це потребує часу", – пояснив Коваленко.

Ситуація з електроенергією в Україні

В НЕК "Укренерго" 13 грудня заявили, що в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії. Крім того, погіршення погодних умов ускладнює ремонтні роботи з відновлення електромереж.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україні потрібно щонайменше 1,5 млрд євро на поверхневе відновлення енергетичних об'єктів.

Водночас жителям Одеси та області більше не будуть повідомляти інформацію про відновлення електропостачання і проведенні ремонтів. Російські окупанти використовують ці дані для нових ударів.

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