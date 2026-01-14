Київ був не підготовлений зовсім: Шмигаль оцінив наслідки ударів РФ по енергетиці

На відміну від Харкова, Київ був набагато гірше підготовлений до російських ракетно-дронових ударів по енергосистемі взимку, які призвели до масових відключень світла, тепла та гарячої води у місцян.
Про це під час свого виступу на пленарному засіданні Верховної Ради заявив екс-міністр оборони та екс-голова уряду Денис Шмигаль, поданий на посаду міністра енергетики президентом України Володимиром Зеленським.
"Харків готувався. І обласна влада, і міська влада підготували місто. Є мобільні котельні, є відповідна генерація розподілена. Київ, на жаль, був підготовлений набагато слабше. Я скажу: не підготовлений зовсім", – повідомив Шмигаль.
Як зазначив він, ситуація непересічна і для її вирішення тепер доведеться вживати кризових заходів.
"Зараз доведеться вживати кризових заходів. Ми до цього готові. Президент особисто приділяє цьому увагу", – зазначив Шмигаль.
Ситуація в Києві після обстрілів РФ - останні новини
Ворог завдав масованого удару по енергетичній інфраструктурі столиці в ніч на 9 січня. В результаті частина мешканців Києва залишилася без опалення та гарячої води. По всьому лівому берегу міста, а також у Печерському та Голосіївському районах запровадили аварійні відключення електроенергії.
Складна ситуація в енергосистемі, пов’язана з російськими обстрілами на тлі сильного похолодання, змусила деякі супермаркети закриватися в робочі години. Відповідні заяви зробили представники торговельних мереж, про це свідчать і відгуки користувачів в інтернеті. В уряді підкреслюють, що дане явище не має системного характеру.