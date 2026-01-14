Київ був не підготовлений зовсім: Шмигаль оцінив наслідки ударів РФ по енергетиці

Столична влада не вжила необхідних заходів, вважає екс-міністр оборони.

На відміну від Харкова, Київ був набагато гірше підготовлений до російських ракетно-дронових ударів по енергосистемі взимку, які призвели до масових відключень світла, тепла та гарячої води у місцян.

Про це під час свого виступу на пленарному засіданні Верховної Ради заявив екс-міністр оборони та екс-голова уряду Денис Шмигаль, поданий на посаду міністра енергетики президентом України Володимиром Зеленським.

"Харків готувався. І обласна влада, і міська влада підготували місто. Є мобільні котельні, є відповідна генерація розподілена. Київ, на жаль, був підготовлений набагато слабше. Я скажу: не підготовлений зовсім", – повідомив Шмигаль.

Як зазначив він, ситуація непересічна і для її вирішення тепер доведеться вживати кризових заходів.

"Зараз доведеться вживати кризових заходів. Ми до цього готові. Президент особисто приділяє цьому увагу", – зазначив Шмигаль.

Ситуація в Києві після обстрілів РФ - останні новини

Ворог завдав масованого удару по енергетичній інфраструктурі столиці в ніч на 9 січня. В результаті частина мешканців Києва залишилася без опалення та гарячої води. По всьому лівому берегу міста, а також у Печерському та Голосіївському районах запровадили аварійні відключення електроенергії.

Складна ситуація в енергосистемі, пов’язана з російськими обстрілами на тлі сильного похолодання, змусила деякі супермаркети закриватися в робочі години. Відповідні заяви зробили представники торговельних мереж, про це свідчать і відгуки користувачів в інтернеті. В уряді підкреслюють, що дане явище не має системного характеру.

