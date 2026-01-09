Нічна атака на Київ: у місті - аварійні відключення світла, проблеми з опаленням та водою

В ніч на п’ятницю основною ціллю окупантів була столиця.

Через нічні обстріли російськими окупантами об’єктів критичної інфраструктури в пятницю, 9 січня, в частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням і гарячою водою, повідомляє КМДА.

В результаті масованої атаки ворога опалення відсутнє або подається на понижених параметрах у Деснянському та Печерському районах, у частинах Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районів.

Водночас компанія ДТЕК повідомила, що на лівому березі Києва застосовуються аварійні відключення світла. При цьому на правому березі столиці опубліковані раніше графіки продовжують діяти.

Енергетики запевняють, що активно працюють, аби повернути світло та тепло в домівки киян. Проте першочерговим пріоритетом, безумовно, є критична інфраструктура столиці.

Як додали у "Київводоканалі", у зв'язку з ворожими обстрілами були знеструмлені об'єкти водопровідної інфраструктури столиці.

"Наразі водопостачання відсутнє у Печерському районі та Лівобережній частині міста", - уточнили там.

Зазначається, що фахівці "Київводоканалу" спільно з енергетиками працюють над відновленням електроживлення.

8 січня окупанти вдарили по Дніпропетровській та Запорізькій областях. Як наслідок, регіони майже повністю лишилися без світла. Станом на ранок близько 800 тисяч мешканців Дніпропетровщини знаходилися без електропостачання.

Через терористичну атаку росіян 5 січня було повністю знеструмлене місто Славутич. Крім того, без світла опинилися мешканці Чернігівської, Харківської та Донецької областей.

