Шанс на покращення все ж є, у червні компанія "Укргазвидобування" зуміла скоротити негативну динаміку.

Видобуток газу в Україні продовжує падати, всупереч планам уряду щодо його нарощування. Так, найбільша в Україні газовидобувна компанія "Укргазвидобування" за перше півріччя скоротила видобуток газу на 5,3% - до 6,8 млрд куб. м.

Про це прес-служба компанії повідомила в Facebook.

При цьому відзначаться, що протягом червня компанія "Укргазвидобування" скоротила негативну динаміку і забезпечила видобуток 1,1 млрд куб. м газу.

"Нафтогаз України" у 2020 році скоротив видобуток газу на 1%, у порівнянні з 2019 роком, до 13,45 млрд куб. м. У 2019 році видобуток компанією "Укргазвидобування" скоротився на 3,4% і склав 14,9 млрд куб. м.

Плани уряду щодо нарощування видобутку газу

У травні новий голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що має намір зробити компанію знову прибутковою за рахунок нарощування власного видобутку газу.

Читайте також"Газпром" шантажує Європу рекордно високими цінами на газ - "Нафтогаз"Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна повинна наростити власний видобуток газу, щоб забезпечити свою енергетичну незалежність. На нарадах у президента Володимира Зеленського неодноразово підіймалося питання збільшення власного видобутку.

Колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав провалом рівень виконання державною компанією "Укргазвидобування", що входить до групи "Нафтогаз", урядового плану нарощування видобутку газу в країні до 2020 року.

Урядовою програмою "20/20" передбачалося нарощування видобутку газу "Укргазвидобування" до 20 млрд куб. м до 2020 року.

Цієї мети планувалося досягти завдяки бурінню нових свердловин і проведенню інтенсифікації видобутку на діючих свердловинах. Однак компанія в ході виконання програми зіткнулася з неотриманням ліцензій на нові родовища, що істотно нашкодило виконанню плану.

Читайте також"Укргазвидобування" має намір закупити труби на 280 мільйонів в обхід Prozorro - ЗМІУ лютому 2020 року "Нафтогаз України" представив Стратегію "Тризуб" з нарощування видобутку газу в Україні на найближчі 10 років, яка базується на трьох напрямках. Компанія планує нарощувати видобуток завдяки надглибокому бурінню на Шебелінському родовищі, видобутку газу з щільних порід, а також на шельфі Чорного моря.

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Автор: Ганна Бредіхіна