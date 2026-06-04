Україна обвалила видобуток нафти в Росії: Кремль вперше визнав проблему, - Reuters

Україна останніми місяцями активізувала атаки на російські нафтопереробні заводи.

Росія вперше визнала зниження видобутку нафти з початку року. У Москві пояснюють це "позаплановим технічним обслуговуванням" на нафтопереробних заводах, пише Reuters.

"Поточний обсяг видобутку дійсно дещо нижчий, ніж на початку року. Це пов’язано з тим, що низка наших нафтопереробних заводів наразі перебуває в стані позапланового технічного обслуговування", - зазначив віцепрем'єр-міністр Російської Федерації Олександр Новак.

Зазначається, що його заява стала першим випадком, коли російський чиновник визнав зниження видобутку нафти цього року. Росія, яка є третім у світі виробником нафти, припинила публікувати офіційну статистику з видобутку у квітні 2023 року.

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Новак не назвав причину проведення ремонтів, однак агентство зазначило, що Україна останніми місяцями активізувала атаки на російські нафтопереробні заводи.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, видобуток сирої нафти в Росії у квітні знизився на 460 тис. барелів на добу порівняно з минулим роком і становив близько 8,8 млн барелів на добу.

Удари по РФ та доходи агресора

Як писав УНІАН, 3 червня Сили оборони завдали серії далекобійних ударів по об'єктах у Ленінградській області Росії. Найбільшу увагу тоді привернула масштабна пожежа на Петербурзькому нафтовому терміналі.

Також повідомлялося, що доходи Росії від нафти та газу у травні зросли на 32,4% у річному вимірі та сягнули 678,9 млрд рублів (9,26 млрд дол.). Зростання забезпечило подорожчання нафти на світових ринках через війну на Близькому Сході.

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