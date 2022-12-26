Екстрені відключення світла в Києві продовжуватимуться, поки не закінчиться відновлення вузлів системи електропостачання, зазначили у YASNO.

Відключення світла у Києві поки немає можливості знову робити за стабілізаційними графіками.

Енергетики "фантастичними зусиллями" змогли перерозподілити електроенергію, так що всі райони Києва мають періодичне постачання світла зараз, про це генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко написав у Faсebook.

"Але важливо: ремонти продовжуються. Пошкоджені вузли досі перебувають у відновлювальних роботах, їх так само не можна включати у мережу. Що важливо розуміти: після останніх обстрілів на правому березі Києва з’явилися гостродефіцитні вузли передавання електроенергії… Через високе споживання - подекуди перенавантаження на вузли сягало 100% - довелося відключати усі три групи правобережного і північного району міста", - констатувмав Коваленко.

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За його словами, зараз застосовані тимчасові обхідні схеми, які дали змогу на вихідні суттєво зменшити цей дефіцит.

"Але це тимчасові схеми, які не дають можливість поки повернутися до стабілізаційних графіків", - зауважив Коваленко.

Ще одна причина частих відключень зараз, пояснив він, - це локальне спрацювання автоматики. Ремонтувати такі аварії можна лише тоді, коли на лініях є напруга, тому доводиться чекати наступної подачі електроенергії.

"Звісно, вихідні здебільшого зі світлом були ще завдяки тому, що нам допомогала погода і потреба у споживанні була десь на 10-15% менша, ніж у четвер-п‘ятницю. Але поки будуть тривати ремонти, екстрені відключення продовжуватимуться. На жаль, ще ні генерація, ні мережі поки що не дають можливості перейти до чітких графіків", - написав Коваленко.

Проблеми з електрикою в Україні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня Київ зазнав кілька хвиль атак іранськими дронами Shahed. Ворог випустив по столиці 23 безпілотники, з яких 18 вдалося знищити.

Через атаку в енергосистемі виник значний дефіцит потужності. 20 грудня Сергій Коваленко заявив, що у столиці поки не слід розраховувати на повернення до графіків постачання електроенергії.

21 грудня Коваленко зазначив, що ситуація з енергопостачанням у Києві поки найскладніша в країні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив, що ворог намагатиметься до кінця 2022-го залишити громадян України без централізованого енергопостачання.

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