Енергоексперти скептично оцінюють кандидатуру екс-топ-менеджера НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка.

Про це йдеться в статті «Енергетиці потрібен сміливий. З якими викликами зіткнуться кандидати на пост нового міністра?», опублікованій сьогодні 11 грудня виданням «Українські новини».

«Юрій Вітренко був звільнений у травні 2020 року у зв'язку з оптимізацією організаційної структури держкомпанії, однак перед своїм відходом він публічно звинуватив главу НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва і заявив, що захист інтересів України у відносинах з Газпромом більше не є пріоритетом. Крім того, у Вітренко – прямий конфлікт інтересів. Адже він вимагає в суді 20 млн. дол. у «Нафтогазу» (премія за перемогу в Стокгольмському арбітражі, – ред.)», – зазначають автори статті.

У статті також цитується думка директора енергетичних програм Центру світової економіки та міжнародних відносин НАН України Валентина Землянського, який вважає Вітренко найменш підходящим кандидатом на пост міністра енергетики.

«У мене великі сумніви щодо його професіоналізму. Так, ті досягнення, що він собі приписує – перемога в Стокгольмському арбітражі – це прекрасно, але куди подіти європейських юристів, яким багато грошей відправили, потім на премії виписали мільйони, працювала ж команда, а не один пан Вітренко. «Нафтогаз Трейдинг», яку він створив, взагалі була збиткова раніше. Програма видобутку 2020 була провалена, і ця відповідальність на топ-менеджері Вітренко», – вважає Валентин Землянський.

На думку експертів, Юрій Вітренко – досить вузький фахівець, тоді як енергетика сьогодні вимагає приходу професіонала, знайомого з проблемами різних ринків – і електроенергії, і вугілля, і газу. Також про Вітренко говорять, як про досить різку людину, яка здатна провокувати конфліктні ситуації, що також не зіграє на користь вирішенню проблем, які накопичилися в енергосекторі.

«Вітренко я не вірю. Бачив, що він може взяти участь у відборі (на посаду міністра, – ред.), але він пішов на конфлікт з владою, його звільнення з Нафтогазу не просто так сталося. І він не фахівець, він займався тільки газом, а як він буде електроенергією займатися, не уявляю. А є ж ще ринок вугілля», – підкреслив у статті Дмитро Марунич.

Як раніше повідомлялося, виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко подав позов до Печерського суду Києва у зв'язку з невиплатою йому премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над «Газпромом».

Нагадаємо, як повідомив енергоексперт Валентин Землянський, Вітренко провалив програму збільшення газовидобутку у 2017 році, який повинен був стати базовим для розвитку галузі. Згідно з програмою за три роки – до 2020-Україна повинна була наростити видобуток, щоб повністю забезпечувати себе газом. Але на розвиток газовидобутку у 2017 році була спрямована лише третина запланованих коштів, що фактично зупинило програму на старті.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН