Графік буде застосований тільки у разі, якщо у державної енергокомпанії НЕК Укренерго виникне потреба збалансувати енергосистему.

Світло у Києві з 11 жовтня вимикатимуть у три черги.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба ДТЕК "Київські електромережі".

1 черга – з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 24:00.

2 черга – з 12:00 до 16:00.

3 черга - з 16:00 до 20:00.

Станом на 10:30 ранку, цей графік ще не був застосований. Всі мешканці Києва зі світлом.

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Графік буде застосований тільки у разі, якщо у державної енергокомпанії НЕК Укренерго виникне потреба збалансувати енергосистему.

"Наразі є технічні збої в роботі сайту ДТЕК Київські електромережі, компанія активно працює над їх усуненням. Найближчим часом графіки також будуть доступні на головній сторінці сайту і оновлюватимуться щоденно", - йдеться у повідомленні.

Киян просять бути заощадливими та обмежити споживання електричних приборів з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

Де у Києві не буде світла: адреси

Віялові відключення у Києві та області

Внаслідок ракетних ударів Росії по критичній інфраструктурі у Києві та області вводять погодинні відключення електроенергії.

Починаючи з 11 жовтня енергетики на щоденній основі заздалегідь будуть оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами і часом відключення. Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати 4 годин.

Масований ракетний удар РФ по енергетичній інфраструктурі

Як повідомляв УНІАН, вчора вранці, 10 жовтня, російські окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних удари по території України. Зокрема, удари були зафіксовані у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, зранку 10 жовтня Росія випустила по Україні 84 ракети, 56 з них було знищено.

Через ракетні обстріли України ввечері, 10 жовтня, припинила експорт електроенергії, щоб стабілізувати власну енергосистему.

За інформацією енергетиків, відновлено електропостачання до 3 тисяч 571 населених пунктів у Полтавській, Сумській, Тернопільській, Львівській, Київській та Хмельницькій областях.

Залишаються знеструмленими 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

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