Нафтові та газові судна вже проходять Ормузькою протокою, – Bloomberg

Набула чинності тимчасова мирна угода між США та Іраном.

Газовоз зі скрапленим природним газом і танкер для перевезення нафтопродуктів вже проходять через Ормузьку протоку. Такі дані наводить Bloomberg.

Судно Mraikh із партією скрапленого природного газу та порожній танкер Ye Chi увійшли до Ормузької протоки у четвер вранці. Вони рухались маршрутом, який був погоджений Тегераном для безпечного проходу.

Останнє судно вказало китайську приналежність – це практика, яка стала доволі поширеною, оскільки судна дедалі частіше підкреслюють свої зв’язки з країнами, що підтримують дружні відносини з Іраном.

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Зафрахтоване компанію QatarEnergy судно Mraikh, як наступний пункт призначення вказує пакистанський порт Касім. Ye Chi, яким керує дочірня компанія китайської державної Cosco Shipping, не зазначило пункту призначення. Наразі не відомо, чи стало проходження цих суден результатом домовленостей, досягнутих із Тегераном.

На думку фахівців, відвантаження судна Mraikh полегшить ситуацію для Пакистану, який стикається з дефіцитом газу після того, як постачання з Катару було припинено. Південноазійська країна шукає партію СПГ через тендер і може скасувати його, якщо танкер прибуде.

Варто сказати, що рух через Ормузьку протоку залишається незначним – у четвер вранці через неї проходили переважно невеликі вантажні судна.

Це сталося через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що підписав угоду з Іраном, яка передбачає швидке відновлення роботи цього критично важливого морського шляху.

Попри те, що останніми днями очікування підписання угоди посилювалися, повідомлень про підтверджені угоди щодо завантаження вантажів у регіоні не надходило. Судновласники очікують більшої визначеності щодо механізму відновлення судноплавства, перш ніж ухвалювати рішення про проходження своїх суден через протоку.

Нагадаємо, закриття Ормузької протоки майже на чотири місяці обмежило доступ до поставок газу та нафти з Перської затоки: лише незначна частина вантажів проходила через неї на суднах. Деякі йшли "втемну" – тобто вимикали транспондери, щоб приховати своє місцеперебування, а інші - проходили за погодженням із Тегераном.

За даними Bloomberg, Катар прагне відновити більшу частину своїх експортних потужностей протягом двох місяців після відкриття Ормузької протоки. Для цього знадобиться забезпечити прохід великої кількості вантажних суден.

Мирна угода між Іраном та США – останні новини

Американське видання Axios опублікувало текст проєкту меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном, який може стати основою для врегулювання конфлікту на Близькому Сході.

Згідно з текстом, сторони мають негайно припинити всі військові операції, зокрема дії на території Лівану, а також утримуватися від застосування сили одна проти одної. Передбачається, що США та Іран повинні підготувати остаточну угоду протягом 60 днів із можливістю продовження цього терміну за взаємною згодою.

Reuters у свою чергу повідомило, що в рамковій угоді між США та Іраном передбачено створення приватного фонду обсягом 300 мільярдів доларів, який має бути спрямований на залучення інвестицій в Іран.

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