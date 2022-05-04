На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України "Газпром" почав маніпулювати ситуацією на газовому ринку.
Про це в інтерв'ю НВ Бізнес заявив екс-глава НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв.
Коболєв зазначив, що заява "Газпрому" про те, що Польща не відмовилася від російського газу, а почала його брати по реверсу з Німеччини – звичайна маніпуляція.
"Поляки, як і ми свого часу, почали брати газ по реверсу з Європи, щоб замістити обсяги. Але ця російська історія, що в Європі весь газ російський - не відповідає дійсності. Польща купує газ з Європи, в якому є частка російського. Тому розповіді "Газпрому" - це маніпуляція, на яку не потрібно вестися", - зазначив Коболєв.
Війна в Україні:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Наприкінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплату за російський газ виключно в рублях, замість Євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не виконуватиме цю вимогу.
- Наприкінці квітня Росія оголосила про призупинення поставок газу в Польщу і Болгарію у зв'язку з відмовою цих країн платити в рублях.
- Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що цей крок продемонстрував ненадійність Росії як постачальника енергоносіїв.
- За даними видання Bloomberg, італійський енергетичний гігант Eni SpA готується відкрити рублеві рахунки в "Газпромбанку", проте чекає на подальші вказівки від влади щодо нового механізму оплати газу від Кремля.
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