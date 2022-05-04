Наприкінці квітня Росія оголосила про призупинення поставок газу до Польщі та Болгарії у зв'язку з відмовою цих країн платити в рублях / Фото УНІАН

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України "Газпром" почав маніпулювати ситуацією на газовому ринку.

Про це в інтерв'ю НВ Бізнес заявив екс-глава НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв.

Коболєв зазначив, що заява "Газпрому" про те, що Польща не відмовилася від російського газу, а почала його брати по реверсу з Німеччини – звичайна маніпуляція.

"Поляки, як і ми свого часу, почали брати газ по реверсу з Європи, щоб замістити обсяги. Але ця російська історія, що в Європі весь газ російський - не відповідає дійсності. Польща купує газ з Європи, в якому є частка російського. Тому розповіді "Газпрому" - це маніпуляція, на яку не потрібно вестися", - зазначив Коболєв.

Війна в Україні:

  • 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
  • Наприкінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплату за російський газ виключно в рублях, замість Євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не виконуватиме цю вимогу.
  • Наприкінці квітня Росія оголосила про призупинення поставок газу в Польщу і Болгарію у зв'язку з відмовою цих країн платити в рублях.
  • Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що цей крок продемонстрував ненадійність Росії як постачальника енергоносіїв.
  • За даними видання Bloomberg, італійський енергетичний гігант Eni SpA готується відкрити рублеві рахунки в "Газпромбанку", проте чекає на подальші вказівки від влади щодо нового механізму оплати газу від Кремля.

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