Коболєв зазначив, що заява "Газпрому" про те, що Польща не відмовилася від російського газу, а почала його брати по реверсу з Німеччини – звичайна маніпуляція.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України "Газпром" почав маніпулювати ситуацією на газовому ринку.

Про це в інтерв'ю НВ Бізнес заявив екс-глава НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв.

Коболєв зазначив, що заява "Газпрому" про те, що Польща не відмовилася від російського газу, а почала його брати по реверсу з Німеччини – звичайна маніпуляція.

"Поляки, як і ми свого часу, почали брати газ по реверсу з Європи, щоб замістити обсяги. Але ця російська історія, що в Європі весь газ російський - не відповідає дійсності. Польща купує газ з Європи, в якому є частка російського. Тому розповіді "Газпрому" - це маніпуляція, на яку не потрібно вестися", - зазначив Коболєв.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Наприкінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплату за російський газ виключно в рублях, замість Євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не виконуватиме цю вимогу.

Наприкінці квітня Росія оголосила про призупинення поставок газу в Польщу і Болгарію у зв'язку з відмовою цих країн платити в рублях.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що цей крок продемонстрував ненадійність Росії як постачальника енергоносіїв.

За даними видання Bloomberg, італійський енергетичний гігант Eni SpA готується відкрити рублеві рахунки в "Газпромбанку", проте чекає на подальші вказівки від влади щодо нового механізму оплати газу від Кремля.

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